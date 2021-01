Overgrote deel bezoekers van deze site heeft negatief gevoel over presidentschap Trump

Ouders jongste slachtof­fer aanslag Manchester ontroost­baar: ‘Saf­fie-Ro­se had gered kunnen worden’

18 januari Op 22 mei 2017 kwamen bij een zelfmoordaanslag in Manchester 22 mensen om het leven. De 22-jarige Salman Abedi blies zichzelf op toen de Manchester Arena omstreeks 22.30 uur ‘s avonds leegliep na een concert van popster Ariana Grande. De ravage was enorm. In de hal van de concertzaal stonden veel ouders te wachten om hun kinderen op te halen. Zo ook Andrew Roussos. Zijn 8-jarige dochter Saffie-Rose was het jongste slachtoffer van de bomaanslag. Jaren later blijkt dat het meisje gered had kunnen worden als de eerste hulp beter was geweest, meldt de BBC.