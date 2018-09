Overheid: er mag geplunderd worden in verwoeste Palu

Het is een kwestie geworden van overleven op het Indonesische eiland Sulawesi dat vrijdag werd opgeschrikt door twee krachtige aardbevingen en een dodelijke tsunami, die al ruim 800 levens eiste. Gebouwen in Palu zijn ingestort door de vloedgolf daarna. Enkele dagen later is hulp nog nauwelijks voorhanden.



En dus plunderen bewoners en nemen ze koekjes mee, chips, gasflessen. Alles eigenlijk. Het ligt voor het grijpen in winkels en supermarkten waarvan de deuren en ramen vaak zijn weggespoeld door de kracht van de metershoge tsunami. En anders zijn ze wel ingeslagen door wanhopige mensen. Honderden van de armste bewoners plunderen op grote schaal de winkelvoorraad in de getroffen toeristenplaats Palu. De lokale overheid grijpt op last van de centrale overheid niet in, zo meldt het Franse persbureau AFP.



“Ze helpen ons niet, we moeten eten. We hebben geen andere keus. We moeten eten”, rechtvaardigt een plunderaar het stelen tegen de verslaggever van het Franse persbureau. “De winkels zijn gesloten, de markten zijn leeg. We gaan van de ene winkel naar de andere », zegt ‘Eddy’(33).