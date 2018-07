Overheid VS moet betalen om uit elkaar gerukte migrantenfamilies te herenigen

De advocaat van de overheid zei dat het te duur is voor het verantwoordelijke ministerie om alles te betalen. Daar had de rechter geen boodschap aan.' Het is niet logisch dat de ouders die bij hun kind zijn weggehaald, ergens voor moeten betalen', aldus het oordeel.

Het besluit om gezinnen die zonder verblijfsvergunning de zuidelijke grens van de VS oversteken uit elkaar te halen, werd een paar maanden geleden genomen en valt onder een nieuw zero-tolerance -beleid van de regering. Dit zou illegale immigranten afschrikken, aldus de regering-Trump, die een harde anti-immigratielijn volgt. Vicepresident Mike Pence waarschuwde asielzoekers onlangs dat zij met hun wens om illegaal de VS binnen te komen ‘het leven van hun kinderen op het spel zetten’. ‘Als je niet legaal kan komen, kom dan helemaal niet’, aldus Pence.

Deadline voor hereniging

Eerder deze week miste de overheid nog een deadline om honderd jonge kinderen met hun ouders te herenigen. Een federale rechter had, eveneens in Californië, 27 juni had bepaald dat kinderen onder de vijf binnen 14 dagen met hun ouders moeten worden herenigd. Die uitspraak volgde tevens op een zaak die was aangespannen door de ACLU namens een 7-jarige meisje uit Congo dat van haar moeder werd gescheiden, en een 14-jarige Braziliaanse jongen die hetzelfde lot ondervond.