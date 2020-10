Overleden Braziliaanse arts (28) 'kreeg placebo' bij vaccinonderzoek: 'Hij was een voorbeeldige man’

De overleden Braziliaan, die als proefpersoon meewerkte aan de test van een coronavaccin, kreeg enkel een placebo toegediend. Dat melden diverse Braziliaanse media op basis van bronnen . De proefpersoon, een 28-jarige arts die net was afgestudeerd, was betrokken bij de ontwikkeling van het vaccin van AstraZeneca-Oxford.

Het Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht (Anvisa) maakte gisteren bekend dat recent een 28-jarige arts is overleden tijdens het testen van een nieuw vaccin. Het overlijden van de Braziliaan leidt niet tot het stopzetten van het onderzoek. Dit is in overleg met de Braziliaanse toezichthouders besloten, zo laat de bij de ontwikkeling betrokken Universiteit van Oxford weten.

,,Alle significante medische incidenten, ongeacht of de deelnemers nu in de controlegroep zitten of in de Covid-19-vaccingroep, worden onafhankelijk beoordeeld”, aldus de universiteit in een verklaring. ,,Na een zorgvuldige evaluatie van deze zaak in Brazilië, waren er geen zorgen over de veiligheid van de klinische proef. De Braziliaanse toezichthouder heeft aanbevolen om de test voort te zetten.”

Overleden aan corona

Een anonieme zegsman stelt dat de jonge Braziliaan betrokken was bij het onderzoek, maar geen vaccin had ingenomen. Wel zat de man in de groep die een placebo kreeg, oftewel een geneesmiddel dat geen werkzame bestanddelen bevat.

Het gaat volgens diverse media om de 28-jarige João Pedro R. Feitosa, een voormalig geneeskundestudent aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro. Het is officieel niet bekend waar de Braziliaan aan is overleden, maar waarnemers stellen dat hij het beoogde middel niet heeft gekregen, omdat anders de tests al waren stopgezet.

Volgens diverse Braziliaanse media is Feitosa overleden aan de gevolgen van corona. Bij de pas afgestudeerd arts werd in september het coronavirus geconstateerd. Hij was naar verluidt in goede gezondheid, voordat hij met het virus besmet raakte. Anvisa mag naar eigen zeggen om verscheidene redenen verder geen informatie over de patiënt verstrekken.

‘Voorbeeldige arts’

Het plotse overlijden van Feitosa slaat een diepe wond in onderwijskringen. Door zijn universiteit wordt hij een ‘voorbeeldige arts en student’ genoemd. ‘De leegte en het gemis worden ieder moment groter. Wat ons op dit moment kracht geeft, is hoe je was’, valt te lezen in een condoleancebrief. De Braziliaan stond sinds maart in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Hij werkte in twee ziekenhuizen en in een veldhospitaal in de noordelijke zone van Rio de Janeiro, met het grote risico om besmet te raken met het virus.

AstraZeneca, dat het vaccin samen met de Universiteit van Oxford ontwikkelt, zei dat het geen commentaar kan geven op individuele gevallen vanwege vertrouwelijkheid en regels voor klinische proeven. De Amerikaanse aandelen van AstraZeneca daalden gistermiddag na het bericht van het overlijden met maar liefst 3,3 procent in New York.

Onderzoeken

Overigens blijkt vandaag uit een onafhankelijk onderzoek dat de eerste resultaten van het vaccin van AstraZeneca veelbelovend zijn. Een studie wijst uit dat het middel perfect de genetische instructies opvolgt waarmee het wordt geprogrammeerd. Dat maakt de werking van het middel doelmatiger, omdat het een krachtige reactie van het immuunsysteem van de patiënt veroorzaakt. Het is erg goed nieuws voor de bestrijders van het virus, volgens de leider van het onderzoek, David Matthews van de Universiteit van Bristol.

Proeven in de VS met het middel liggen immers al meer dan een maand stil. Het onderzoek werd gestopt toen een proefpersoon in Engeland ziek werd in september. Het is echter recent weer hervat in Brazilië, India, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

