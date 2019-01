Overleg VS over begroting en omstreden grensmuur gestrand

De partij had al laten weten dat ze dezelfde dag nog een wet in stemming willen brengen die een eind maakt aan de 'sluiting' zonder verdere financiering van de grensmuur. In het voorstel staat dat de meeste overheidsorganen die nu gesloten zijn weer open zullen gaan tot zeker 30 september, met uitzondering van het Department of Homeland Security, oftewel de binnenlandse veiligheidsdienst, die belast is met de grensbewaking. De Democraten hopen zo het struikelblok in de onderhandelingen te omzeilen, maar het Witte Huis heeft dat plan al verworpen. Het is ook maar de vraag of het door de Senaat komt, waar de Republikeinen een meerderheid hebben.