Overname grootste kerncentrale van Europa is geen reden voor paniek in Nederland

GGD Haaglanden: ‘Nu niet nodig jodiumta­blet­ten in huis te halen vanwege oorlog in Oekraïne’

Het is niet nodig massaal jodiumtabletten in te slaan. De GGD Haaglanden reageert daarmee op verontruste telefoontjes van mensen naar aanleiding van de brand in de kerncentrale in Oekraïense stad Zaporizja in de nacht van donderdag op vrijdag. Het vuur ontstond na Russische raketaanvallen.

11:17