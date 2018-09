Overspel in India niet langer strafbaar

'Vrouw is geen eigendom'

Ondanks de ruwe praktijk, is de rechterlijke macht in India duidelijk over de gelijke rechten van mannen en vrouwen. ,,De mannelijke echtgenoot is niet de baas of eigenaar van de vrouw", aldus opperrechter Dipak Misra in een toelichting op het oordeel. ,,Elke wet die de persoonlijke waardigheid of de gelijkheid van vrouwen aantast in een beschaafde samenleving, roept de toorn van de grondwet over zich af."



Eind 2017 verdedigde het Ministerie van Binnenlandse Zaken van India de overspelwet nog door te zeggen dat deze ‘het instituut van het huwelijk beschermt’. De aanpassing van de wet zou schadelijk zijn voor Indiase waarden zoals de ‘heiligheid van het huwelijk’.



Tegenwoordig is vreemdgaan in geen enkel Europees land nog strafbaar. In Nederland was de afschaffing in 1971 een feit, terwijl Oostenrijk pas in 1997 als laatste overstag ging. Buiten Europa gaat het langzamer. Zo werd in Zuid-Korea in 2015 pas een dergelijke wet afgeschaft. In sommige landen is vreemdgaan zelfs nog steeds strafbaar, zoals in onder meer Taiwan, de Filipijnen, en ook in maar liefst twintig Amerikaanse staten.