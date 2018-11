Overvaller Mexicaanse bus krijgt klappen van zijn moeder

Gewapend en vast van plan om eens een goede slag te slaan, stapte de 35-jarige Ramón de bus in. Onder bedreiging van het wapen zei hij de passagiers hun geld en waardevolle bezittingen in te leveren.

Eén voor één ging hij alle inzittenden af, tot hij op een van de laatste banken zijn moeder zag zitten. Die aarzelde niet, trok een van haar schoenen uit en gaf haar zoon daarmee een paar rake klappen. Ze schreeuwde dat ze hem zo niet had opgevoed en dat hij alles moest teruggeven. Of het nog niet genoeg was, droeg ze haar zoon daarna over aan de politie en spoorde ze haar medepassagiers aan om een aanklacht tegen hem in te dienen.