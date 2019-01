Overvaller wil smartphone stelen, maar treft een MMA-vechtster

Een overvaller dacht afgelopen weekend in het Braziliaanse Rio de Janeiro zijn slag te slaan bij een op het eerste gezicht onschuldige jonge vrouw. De man deed alsof hij een pistool op zak had en vroeg om haar telefoon, maar wist niet dat hij te maken had met MMA-vechtster Polyana Viana (26). Enkele rake klappen later werd hij gearresteerd.

Lang staat Viana nog niet in de ring, maar ze maakte al furore. In februari 2018 debuteerde de Braziliaanse in de Ultimate Fighting Championship (UFC), de grootste MMA-organisatie ter wereld.



Mét succes, want in amper vier minuten tijd versloeg ze de ervaren Maia Stevenson. UFC-voorzitter Dana White stak die avond zijn waardering niet onder stoelen of handen, vooral de fatale wurggreep van Viana vond hij mooi.



Lees door onder de foto.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@polyanaviana) op 4 Sep 2018 om 11:08 PDT

Die wurggreep speelde ook zaterdagavond een hoofdrol, maar dan in een totaal andere context. Rond 20.00 uur zat Viana buiten bij haar appartement in Jacarepagua, een wijk van Rio de Janeiro, te wachten op een taxi van Uber.



Plots werd ze benaderd door een man. Ze merkte hem pas in laatste instantie op, vermoedelijk omdat hij haar had beslopen. ,,Toen ik hem zag, stond hij al naast mij en ging hij naast me zitten’’, zegt ze tegen lokale media. ,,Hij vroeg me hoe laat het was, maar nadat ik hem de tijd vertelde, maakte hij geen aanstalten om weg te gaan. Ik stopte mijn gsm weg, en toen begon hij me plots te bedreigen.”



Het begin van een nachtmerrie voor de dief. ,,Hij zei: ‘geef me jouw telefoon. En probeer niets te doen, want ik ben gewapend.’ Hij greep zogenaamd naar een pistool, maar ik twijfelde, want ik zag dat hij iets zachts indrukte. Mocht het tóch een echt pistool zijn geweest, zou hij sowieso niet de tijd hebben gehad om de trekker over te halen.’’



,,Ik stond op en gaf hem twee rake stoten en een trap. Hij viel, waarna ik hem in een wurggreep hield. We gingen weer op dezelfde plek zitten en ik vertelde hem fijntjes dat we geduldig gingen wachten op de politie.”

Volledig scherm © Twitter Polyana Viana

Karton

Viana vroeg aan een voorbijganger de politie te bellen. Echt tegenstribbelen deed de man trouwens niet. Het risico om een nieuw pak rammel te krijgen, was volgens de Braziliaanse te groot. ,,Ik denk dat hij geschrokken was. Hij had toch wel wat geïncasseerd. Hij vroeg me om hem te laten gaan, maar hij zag dat ik furieus was. Hij zei dat hij het goed vond dat de politie kwam, want in nieuwe klappen had hij geen zin.”



Viana deed aangifte op het politiekantoor, waarna ze huiswaarts keerde. ,,De dag daarna deden mijn handen wel wat pijn, maar verder gaat alles prima. Ik besef dat dit een gevaarlijke streek is, dus ik probeer ook zo weinig mogelijk alleen op straat rond te lopen.”



Achteraf bleek inderdaad dat de man geen echt pistool droeg. Hij had de vorm van een wapen uitgeknipt in karton en veinsde zo gewapend te zijn. En UFC-baas Dana White? Die beleefde stiekem wel wat plezier aan het incident. ,,Verdomd slecht idee”, schreef de Amerikaan vandaag op Twitter.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@polyanaviana) op 9 Oct 2018 om 13:54 PDT