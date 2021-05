Overvallers geldtransporten Zuid-Afrika steeds gewelddadiger: video geeft bizar inkijkje

Het is niet het meest relaxte baantje: beveiliger van een geldtransport in Zuid-Afrika. Gewelddadige overvallen zijn daar schering en inslag. Een bizarre video op sociale media geeft een inkijkje in wat de beveiligers van geldwagens tijdens hun werk tegenkomen. ‘Ze gebruiken automatische geweren en zijn niet bang om met de politie te vechten.’

In een ruim twee minuten durende video is te zien dat twee bewakers van het geldtransport door een personenauto worden ingehaald en door de inzittenden met automatische wapens onder vuur worden genomen. De dappere chauffeur, die lid is van een elite-eenheid van de Zuid-Afrikaanse politie, geeft geen kik en probeert te ontkomen aan de overvallers, terwijl de kogels in het gepantserde raam naast hem inslaan.

Het incident gebeurde ruim een week geleden. Het zou gaan om een goudtransport. Naar verluidt zouden de twee bewakers ongedeerd zijn.

Dat dit incident niet uniek is, blijkt uit verschillende berichten in de Zuid-Afrikaanse media. Zo arresteerde de politie een dag eerder al zeven mannen voor een gewelddadige overval op een geldtransport in KwaZoeloe-Natal die in maart plaatsvond. Daarbij beschoten de overvallers de geldwagen, dwongen de chauffeurs te stoppen, beroofden hen van hun wapens en namen een onbekende buit mee. Daarna bliezen ze de gepantserde wagen op. Een week later raakten een agent en een beveiliger gewond bij een andere mislukte overval.

Werkwijze

Volgens de krant Daily Maverick hebben er vorig jaar maar liefst 293 gewapende overvallen op waardetransporten en geldautomaten plaatsgevonden. Deskundigen zeggen dat de werkwijze van de criminelen verandert. Ze zijn namelijk steeds gewelddadiger, maken ook dodelijke slachtoffers en gebruiken vaker explosieven.

Zo werden onlangs bij een overval op een geldautomaat twee onderhoudsmedewerkers gegijzeld. Een van hen kreeg explosieven op zijn lichaam gebonden.

De bendes grijpen naar andere middelen, omdat banken en geldtransporten steeds beter beveiligd zijn. Deskundigen vergelijken de nieuwe werkwijze met terroristische acties, zoals in Irak of Afghanistan.

Berucht

Het Institute for Security Studies (ISS) Africa heeft berekend dat het aantal overvallen in het laatste kwartaal van 2020 met twee derde is toegenomen. Volgens onderzoeker Johan Burgerzijn de daders berucht, omdat ze zo gewelddadig zijn. De politie is slecht getraind en niet goed toegerust om de strijd aan te gaan.

,,Deze geldtransportcriminelen zijn gewapend met automatische wapens, gebruiken machinegeweren en zijn niet bang om met de politie te vechten”, zegt Burger in de Daily Maverick. ,,En de politie rijdt rond met voertuigen die niet kogelwerend zijn.’’

Eind 2018 overwoog het Britse beveiligingsbedrijf G4S te stoppen met zijn waardetransporten in Zuid-Afrika vanwege een golf aan overvallen op gepantserde geldwagens.

