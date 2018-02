'Oxfam-medewerker was al eerder betrokken bij seksfeesten in Liberia'

De Belgische topmedewerker die bij hulpverlenersorganisatie Oxfam vertrok omdat hij betrokken was bij seksfeestjes op Haïti, blijkt zeven jaar daarvoor al bij een andere hulporganisatie te zijn ontslagen vanwege dezelfde feiten, maar dan in Liberia.

Vorige week onthulden Britse media dat zeven medewerkers van Oxfam in 2011 moesten vertrekken omdat ze betrokken waren bij seksfeestjes met jonge prostituees op Haïti. De hulpverleners waren daar gestationeerd na de verwoestende aardbeving in het land.

Een van de mannen die toen moest vertrekken, was de baas van de Oxfam-missie in Haïti, de Belg Roland van Hauwermeiren. Die man blijkt nu in 2004 ook al betrokken te zijn geweest tijdens een hulpmissie in Liberia, zo meldt de website IRINnews, die is gespecialiseerd in de hulpverleningswereld. Van Hauwermeiren werkte toen voor de Britse organisatie Merlin. Meerdere bronnen melden aan de website dat de Belg en andere mannelijke hulpverleners van die organisatie jonge lokale vrouwen naar hun appartementen lieten komen en betaalden voor seks.

Een vrouwelijke medewerker meldde het bij het hoofdkantoor, waarna de Belg moest vertrekken. Tot haar schrik kon hij niet veel later echter gewoon bij Oxfam aan de slag. ,,Oh my god, hij doet dit gewoon al 14 jaar lang", zegt de bron tegen IRINnews. De (medische) hulporganisatie Merlin bestaat inmiddels niet meer, maar is opgegaan in Save the Children. Van Hauwermeiren was toen echter al weg bij de organisatie en heeft nooit voor Save the Children gewerkt.

1700 opzeggingen

Vanwege de schandalen zeggen steeds meer mensen hun steun op aan de Nederlandse afdeling Oxfam Novib. Inmiddels zijn het er ongeveer 1700, meldt de organisatie. Zondag stond de teller nog op ruim zevenhonderd. De hulporganisatie heeft in ons land ongeveer 330.000 donateurs.

'Meer misstanden'

Oxfam kwam in Groot-Brittannië vandaag weer verder onder vuur te liggen omdat een voormalig Hoofd Veiligheid van de organisatie in een interview vertelde dat ze ooit drie aantijgingen van seksueel misbruik in één dag binnen kreeg. ,,Een vrouw moest sex hebben met een medewerker als ze hulp wilde ontvangen, een vrouwelijke medewerkster werd gedwongen tot sex met een collega tijdens een humanitaire missie en een medewerker bleek veroordeeld voor seksueel misbruik, maar had dat niet verteld", zei Helen Evans tegen de zender Channel 4. Evans 'smeekte' de leiding van Oxfam tegen seksueel misbruik op te treden.

Topman opgepakt

Om de misere voor de organisatie nog verder te vergroten werd vanmiddag ook nog bekend dat Juan Antonio Fuentes, voorzitter van Oxfam International, in Guatemala is opgepakt. Fuentes is voormalig minister van financiën van het land en zou in die periode betrokken zijn geweest bij corruptie. Die zaak draait niet Oxfam, maar om de koop van bussen voor een lokale transportorganisatie. Ook een voormalige president van het land is opgepakt.