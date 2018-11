Pak op de broek in Frankrijk verboden

Over de wet is lang gesteggeld. Een eerdere poging om ‘la fessée’ (‘billenkoek’) en andere vormen van slaag te verbieden, liep in 2010 nog op niets uit. Veel Fransen vinden dat de regering zich niet heeft te bemoeien met de thuissituatie.

In Nederland is een corrigerende tik al veel langer verboden. In het burgerlijk wetboek is in 2007 opgenomen dat ouders een zorgplicht hebben. Onder die verzorging valt ook expliciet ‘de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind’. Een zinsnede speciaal bedacht om fysiek en geestelijk geweld tegen te gaan. Het verbaal afreageren van frustratie of onmacht valt er dus ook onder.

Strafbaar

Los van de rechten en plichten is een corrigerende tik in Nederland ook strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht. Een tik waardoor een kind pijn krijgt of letsel oploopt valt gewoon onder de noemer mishandeling.

De meeste pedagogen zijn het er tegenwoordig wel over eens dat een corrigerende tik slecht is voor de ontwikkeling van een kind en meer zegt over de onmacht van een ouder dan over het gedrag van een kind.