Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif veroordeeld tot 7 jaar celstraf

De rechtbank oordeelde dat Sharif niet kan bewijzen hoe hij aan het geld komt om een staalfabriek in Saudi-Arabië te kopen, meldt de nieuwssite Geo news. Sharif is drie keer premier van Pakistan geweest. Het hooggerechtshof zette hem in 2017 af omdat hij inkomsten had verzwegen.



Dezelfde anticorruptierechtbank in Pakistan legde hem in juli een gevangenisstraf van 10 jaar op vanwege een corruptiezaak over de aankoop van luxueuze flats in Londen. Een gerechtshof in Islamabad schortte de uitvoering van dat vonnis later op, nadat de advocaten van Sharif in beroep waren gegaan.