Pakistaanse man die levenslang gevangen zit wegens moord krijgt prestigieuze studiebeurs

De 35-jarige Shah werd in 2018 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf - 25 jaar in Pakistan - wegens het doodschieten van een andere man bij een persoonlijk conflict in 2010. Als kind genoot hij naar eigen zeggen van school, maar zijn familie kon een vervolgopleiding niet betalen. Dat oudere gevangenen ook lessen volgden, motiveerde Shah om zich voor de examens voor te bereiden. In totaal studeren zo'n 1200 gevangenen van de Karachi-gevangenis, maar het succes van Shah is volgens assistent-opzichter van de gevangenis Saeed Soomro ongeëvenaard. ,,Zijn resultaten staan (ook) gelijk aan ons succes", zei Soomro. Daarmee doelde hij onder meer op het feit dat de gevangenis Shah de kans gaf om te studeren en hem boeken en studiemateriaal verschafte. Tekst gaat verder onder de afbeelding

Shah moet nog een toegangsexamen halen om de studiebeurs formeel te kunnen starten, zei een medewerker van het Instituut van Registeraccounts in Pakistan (ICAP). Dat instituut verschaft de beurs, die een waarde van 1 miljoen rupees (circa 5000 euro) vertegenwoordigt. De beurzen worden aangeboden aan de studenten met de top vier hoogste scores in de examens, ongeacht of ze ‘in de gevangenis of daarbuiten’ zijn.

Hoger beroep

De Karachi-gevangenis, in 1899 gebouwd door de Britten in het zuidoosten van Pakistan, is net als veel anderen in het land, overvol: er zitten bijna 6000 gevangenen in een ruimte die bedoeld is voor 2400. In heel Pakistan zitten gevangenissen op 130 procent van hun maximale capaciteit. Daarnaast zijn veel ervan slecht geventileerd, met onvoldoende bedden en beperkte toegang tot medicijnen, veilig water en wasgelegenheid, volgens Amnesty International.



Aangezien Shah sinds 2011, in afwachting van zijn proces, in de gevangenis zat, heeft hij reeds 11 jaar van zijn straf uitgezeten. Bovendien heeft hij strafvermindering gekregen vanwege zijn academische prestaties, goed gedrag en bloeddonaties. Dat betekent dat hij nog zo’n zes jaar te gaan heeft.



,,Ik denk dat het erg moeilijk voor me zal zijn om deze beurs vanuit de gevangenis te volbrengen", zei Shah. Al voor zijn succesvolle examen had Shah een hoger beroep tegen zijn veroordeling ingediend, dat nog aanhangig is bij een hoge rechtbank in de Zuidelijke privincie Sindh. ,,Ik doe een beroep op de president van Pakistan, de premier en het hoofd van de Sindh-provincie om mijn zaak voor te overwegen voor kwijtschelding.”