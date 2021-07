Palestijnen slaags met Israëlisch leger na begrafenis doodgeschoten 11-jarige jongen

updateDe begrafenis van een 11-jarige Palestijnse jongen, die door het Israëlische leger werd doodgeschoten, is uitgelopen op rellen. Demonstranten raakten slaags met de militairen. Eén Palestijn raakte zwaargewond. Het Israëlische leger is een onderzoek gestart naar de dood van de jongen. Die werd woensdag op de Westelijke Jordaanoever in zijn borst geschoten, toen hij met zijn vader in de auto zat.

De gebeurtenissen vonden plaats in Beit Ummar, in de buurt van een Israëlische militaire basis in Hebron. Israëlische soldaten meldden een ‘verdachte activiteit’: verschillende mannen kwamen in een auto aangereden en startten met het graven van een put. Toen ze verdwenen waren, gingen de soldaten een kijkje nemen. Ze vonden er onder meer een zak waarin het dode lichaam van een pasgeboren baby was gewikkeld.

Even later kwam er opnieuw een wagen aangereden, waarvan de soldaten dachten dat het dezelfde was. Toen de bestuurder het stopsignaal van de militairen negeerde, schoten die eerst in de lucht en nadien op de banden van het voertuig, waardoor het tot stilstand kwam.

Volledig scherm Palestijnse demonstranten raken slaags met Israëlische militairen © REUTERS

Toen de soldaten poolshoogte kwamen nemen, troffen ze de elfjarige Mohammed al-Alami dood in de auto aan. Hij was in de borst geschoten. ,,We onderzoeken het incident", meldt het Israëlisch leger.

Rellen

Nasri Sabarneh, burgemeester van Beit Ummar, zegt dat de jongen met zijn vader en zus in de auto zat. Volgens Sabarneh had de familie de pasgeboren baby begraven, maar groeven Israëlische militairen het lichaam daarna weer op. De bewoners kregen daarna het verzoek het lichaam op te halen en opnieuw te begraven.

De jongen werd vandaag begraven. Na afloop raakten Palestijnse demonstranten slaags met Israëlische troepen. Ze gooiden stenen naar de militairen. Bij de gevechten raakte een Palestijn zwaargewond. De Palestijnse Rode Halve Maan werden minstens twaalf mensen behandeld voor schotwonden en het inademen van traangas.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP