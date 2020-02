Palestijnen verbreken banden met VS en Israël: ‘Duizend nee’s voor plan Trump’

Op een speciale bijeenkomst van de Arabische Liga in Caïro antwoordde Abbas vandaag met ‘duizend nee’s’ op het Amerikaanse plan. Volgens de Palestijnse leider zijn Trumps onderhandelaars met de door de Amerikaanse president bejubelde ‘de deal van de eeuw’ in werkelijkheid geen stap verder gekomen. Abbas liet doorschemeren dat hij de bui al zag hangen en zei dat hij de telefoon zelfs niet meer opnam als Trump belde ‘om te voorkomen dat hij dan zou zeggen dat hij de Palestijnen had geraadpleegd’.



Het internationaal bekritiseerde Amerikaanse vredesplan dat aan de Palestijnen wordt voorgelegd is alleen serieus besproken met Israël, aldus een ziedende Abbas. ,,Ik heb Trump vier keer ontmoet en zijn team onderhandelaars 37 keer. We hebben geen enkele vooruitgang geboekt. We waren verrast dat Trump na een goed gesprek verklaarde dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en dat hij de Amerikaanse ambassade daarheen ging verhuizen.” Trumps plan zou nog maar elf procent van het voormalige Palestina aan de Palestijnen laten, reageerde Abbas.

Twee staten

Trumps superdeal moet uiteindelijk leiden tot twee staten naast elkaar, Israël en Palestina. Trump beschouwt door Israëlische kolonisten ingenomen Palestijns gebied voortaan ook Israëlisch grondgebied. Onder zijn bewind is de Amerikaanse ambassade in het land al van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst.

Volledig scherm President Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tijdens een persconferentie over het vredesplan © REUTERS

De Palestijnse president voerde overleg met onder meer de Egyptische president El-Sisi. Abbas zegt dat de Palestijnen blijven streven naar de beëindiging van de bezetting van Palestijns grondgebied door Israël. Ook blijft Oost-Jeruzalem de hoofdstad. Eerder had een woordvoerder van de Arabische Liga al voorzichtig opgemerkt dat de Palestijnse rechten werden ‘genegeerd’ in het Amerikaanse plan. Volgens een Palestijnse woordvoerder is de bijeenkomst in Caïro bedoeld om te onderstrepen dat de Palestijnen nooit zullen meegaan in de Amerikaanse voorstellen.

De Arabische Liga is overigens verdeeld over de kwestie omdat Saoedi-Arabië en Egypte belangrijke bondgenoten van de Verenigde Staten zijn. Beide landen hielden zich in commentaren op de vlakte. De Verenigde Arabische Emiraten Bahrein en Oman waren vorige week aanwezig in Washington bij de presentatie van Trumps plan. Jordanië heeft het plan afgewezen. Volgens een waarnemer willen diverse staten in het Midden-Oosten vooral de Amerikanen te vriend houden omdat ze bang zijn voor de dreiging van Iran en zijn bondgenoten. Dat zou dan maar ten koste gaan van de Palestijnse zaak.

Abbas vindt dat de VS met het vredesplan de Oslo-akkoorden schenden. Die akkoorden werden in 1993 ondertekend door de Palestijnen en Israël met als doel een uitweg te vinden uit het conflict tussen beide landen. Abbas zei zaterdag tegenover de Arabische Liga niet de geschiedenis in te willen gaan als “de man die Jeruzalem verkocht”.