Pandatweeling geboren in België

In het Belgische dierenpark Pairi Daiza is een reuzenpandatweeling geboren. De dierentuin, 40 kilometer ten zuidwesten van Brussel, heeft op Facebook gemeld dat pandamama Hao Hao het leven heeft geschonken aan een in goede gezondheid verkerende tweeling.

Ook de vader Xing Hui en broertje Tian Bao zouden zich verheugen. Het panda-echtpaar Xing Hui en Hao Hao zijn door China in 2014 voor een periode van 15 jaar uitgeleend aan het Henegouwse dierenpark dat dit jaar 25 jaar bestaat. De huidige naam die ‘gesloten tuin’ in het Perzisch betekent, draagt het park nu 10 jaar. Tian Bao werd er in 2016 geboren.

Tot dusver zijn elf in gevangenschap levende reuzenpanda’s succesvol in de natuur vrijgelaten. Het park geeft vrijdag meer informatie en beelden, meldde persbureau Belga.

Ook in Nederland worden verwoede pogingen gedaan om kleine panda’s te maken. Ouwehands Dierenpark heeft met de panda’s Xing Ya en Wu Wen twee kandidaten. Het stel kwam in 2017 naar Nederland en ze blijven 15 jaar in Rhenen. Voor de beren is een peperduur paviljoen gebouwd met een winkel en een apart restaurant.

