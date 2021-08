Paniek bij Nederlandse vrienden rond Italiaanse plas: man (22) door eigen boot overvaren

Een boottochtje in het noorden van Italië is afgelopen weekend voor een Nederlandse vriendengroep in een drama geëindigd. Een 22-jarige man raakte zwaargewond toen hij door een nog onbekende oorzaak door zijn eigen boot werd geschept. Het slachtoffer is per helikopter naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Verona gebracht. In totaal kwamen meer dan honderd hulpverleners in actie, schrijven Italiaanse media.

De zes bevriende Nederlanders waren op vakantie in het noorden van Italië en sliepen op een camping in de buurt. Ze huurden afgelopen zaterdag een bootje met buitenboordmotor, waarvoor een vaarbewijs niet nodig is. Ter hoogte van de plaats Lazise stopten de Nederlanders om even te ontspannen. Vier van hen sprongen het water in, de overige twee Nederlanders bleven aan boord.

Vanaf dat moment ging het mis, meldt het Italiaanse L’Arena op basis van politieberichten. De twee vrienden aan boord verloren door een nog onbekende oorzaak de controle over de boot. Het vaartuig begon ‘uit zichzelf rond te draaien’ en raakte daarbij een van de vrienden die in het water was. Het ging om een 22-jarige Nederlander. Hij had onder meer een snee in zijn buik en bloedde hevig.

Veel toeschouwers

Zijn vrienden hadden direct de ernst van de situatie in de gaten en schreeuwden om hulp. In de tussentijd haalden ze hun kameraad uit het water en legden ze hem in een stabiele houding in de boot. In allerijl brachten ze het slachtoffer naar de kust en waarschuwden ze de hulpdiensten. De carabinieri, brandweer, kustwacht en het traumateam kwamen in groten getale ter plaatse. Dat leidde tot een enorme toestroom aan toeschouwers, die allemaal op afstand moesten worden gehouden.

Het personeel van de traumahelikopter ontfermde zich over de Nederlander. Naast de diepe snijwond in de buik had hij ook breuken in zijn rechterdijbeen, bekken en linkerelleboog opgelopen. Zijn vrienden waren tijdens het incident in grote paniek. Inmiddels ligt het slachtoffer in stabiele toestand in het ziekenhuis. Of hij blijvend letsel overhoudt, is nog niet duidelijk.

Discussie

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat er technisch niets mankeerde aan de gehuurde boot. De politie heeft het vaartuig dan ook niet in beslag genomen. De Nederlanders hebben bij de politie een alcoholtest gedaan, die negatief bleek. Familieleden in Nederland zijn op de hoogte gebracht van het drama.

Het ernstige ongeval zwengelt volgens Italiaanse media een discussie aan over de regelgeving omtrent boten voor onervaren bestuurders. Het is nog niet duidelijk of dit incident consequenties gaat hebben.