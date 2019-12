Panter sleurt Nepalese peuter (2) mee en eet hem op

Volgens de autoriteiten zat Rabin Nepali op de stoep voor de woning, toen hij werd aangevallen door het roofdier. De panter sleurde het kereltje mee en vrat hem op. De resten van Rabin werden ongeveer een kilometer verderop teruggevonden. Plaatsvervangend hoofdinspecteur Lilaraj Lamichhane zegt de panter zeker 70 procent van het kind had verslonden. De afgelopen jaren hebben zich in Nepal al meerdere aanvallen door roofdieren voorgedaan. Zeker tien kinderen kwamen om het leven. Vermoedelijke allen door panters. ,,Veel mensen zijn naar de steden verhuisd’’, aldus de politie. ,,In de meeste dorpen vindt geen landbouw meer plaats, waardoor de bossen zich uitbreiden en daarmee ook de leefomgeving van de wilde dieren. De bewoners van het gebied zijn, na dit nieuwe incident, doodsbenauwd. Alleen in hun regio werden de afgelopen 18 maanden zes kinderen gedood. Door de confrontaties tussen mens en dier groeit de bezorgdheid over de veiligheid van Nepalezen die in de buurt van bossen en parken wonen. Het bureau voor bosbeheer schonk de ouders van Rabin 50.000 roepies - een kleine 400 euro - om hun zoontje de laatste eer te bewijzen.

Menseneter

In 2012 hield een panter het Baitadi-district, in het westen van Nepal, maandenlang in zijn moordzuchtige greep. In een tijdsbestek van enkele maanden doodde het dier zeker vijftien mensen. Een van de slachtoffers was een vierjarig kind dat eveneens werd meegesleurd naar een nabijgelegen bos. Dorpelingen durfden 's avonds uit angst voor de ‘menseneter’ hun woningen niet meer uit.



De Nepalese overheid loofde een premie van 25.000 roepies uit voor degene die de panter kon verjagen of vangen, iets dat 100 man politie ondanks een grote klopjacht niet lukte. Uiteindelijk, en tot grote opluchting van de lokale bevolking, werd het bloeddorstige roofdier drie maanden later gedood. Dorpelingen sloten de panter op, toen hij een schuur met vee binnenging. Een jager schoot hem dood via een gat in de muur.