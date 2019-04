‘Papa heeft haar pijn gedaan’: pas 21 jaar later werd het lichaam van moeder Bonnie gevonden

Aaron Fraser vond in 2014 de stoffelijke resten van zijn in 1993 verdwenen moeder terug terwijl hij aan de verbouwing van zijn ouderlijk huis wilde beginnen. Vandaag begint in Florida de rechtszaak tegen zijn vader, die wordt verdacht van de moord op zijn vrouw.

Toen de 24-jarige Aaron Fraser uit Florida zijn ouderlijk huis in handen kreeg, verhuurde hij het enkele laren en begon hij in 2014 met een intensieve verbouwing. De jongen had sinds zijn vierde niet meer in de inmiddels vervallen woning gewoond, nadat zijn moeder na wéér een ruzie met zijn vader plots verdween en hij bij een andere familie opgroeide.

Toen Fraser en zijn schoonbroer het zwembad en de buitendouche aan diggelen sloegen, stuitten zij namelijk plots op een plastic zak, die onder het beton van de buitendouche begraven was. Aaron zette zijn sloophamer opzij en haalde de zak naar boven. Er zat een kokosnoot in – althans, dat was zijn eerste indruk. Net toen hij zich afvroeg waarom iemand een kokosnoot in een plastic zak wilde begraven, drong de afschuwelijke waarheid tot hem door: wat hij in zijn hand hield, was helemaal geen kokosnoot, maar een schedel.

Lees verder onder de foto...

Volledig scherm Bonnie en haar zoontje Aaron. © Facebook/rv

‘Papa heeft mama pijn gedaan’

Aaron beseft direct dat de schedel toebehoorde aan zijn moeder Bonnie, die in januari 1993 plotseling verdween. De politie vermoedde destijds dat zijn vader, Michael Haim, zijn vrouw vermoord had, mede doordat de driejarige Aaron aan de autoriteiten verklaard had dat ‘papa mama pijn gedaan had’.

Er werd echter weinig waarde aan de verklaring van het driejarige kind gehecht, onder meer omdat zijn eigen familie, inclusief de ouders van zijn moeder, het jongetje niet geloofden. Er werd bovendien geen bewijs gevonden dat Michael Haim onomstotelijk aanwees als dader, noch werd het lichaam van de 23-jarige Bonnie teruggevonden. Haim bleef volhouden dat zijn vrouw ’s avonds laat vertrokken was na een zoveelste ruzie en dat hij niet wist waar ze was.

Jaren gingen voorbij, waarin Aaron opgroeide bij een andere familie (wiens naam hij aannam) en waarin hij zijn vader amper zag. Begin jaren 2000 spande hij een rechtszaak tegen zijn vader aan, waarin hij hem ervan beschuldigde Bonnie's dood op zijn geweten te hebben, hoewel haar lichaam nooit teruggevonden was. In april 2005 won hij een schikking in de zaak tegen zijn vader: hij ontving 26,3 miljoen Amerikaanse dollar en werd eigenaar van het huis waar hij met zijn familie tot zijn vierde gewoond had.

Kogelhuls

Pas in 2014 begon de Aaron met de aanpak van dat uitgewoonde huis, dat al die jaren verhuurd werd. Enkele weken na de ontdekking van de schedel en de andere menselijke resten, konden wetenschappers onomstotelijk vaststellen dat het inderdaad om de stoffelijke resten van Bonnie Haim ging. Bij de resten zou een kogelhuls van een geweer aangetroffen zijn, overeenkomstig met een wapen dat Michael in zijn bezit zou hebben gehad. In augustus 2015 werd Michael Haim officieel aangeklaagd voor de moord op zijn vrouw.