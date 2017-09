Paradijs voor plunderaars: Sint-Maarten na orkaan Irma

Het waait hard. Bomen zwiepen nog alle kanten op, maar dat lijkt drie jongens niet te deren. Tegen de wind in lopen ze voor het huis van de gouverneur langs naar het hart van Philipsburg. Niet veel later komen ze terug met hun handen vol telefoondoosjes. Klaas Groen filmt de massale strooptocht kort na orkaan Irma. ,,Het was bizar. Ik zag tientallen mensen voorbij komen. En ze wisten precies wat ze deden. Sommigen bedreigden me, dat ik ze niet moest filmen.''

Volledig scherm Miguel Elduné © Raymond Boere © RV Jongeren, ouderen, zelfs zwangere vrouwen trekken vroeg in de ochtend na orkaan Irma in één grote parade naar het hart van Philipsburg om luxe spullen te jatten. Miguel Elduné woont in de wijk die ook wel 'Gang Town' wordt genoemd. Hij maakte de plunderingen van dichtbij mee. Elduné zag mensen terugkomen met laptops, telefoons en zelfs auto's. BMW's, Audi's. ,,Weet je hoe carnaval er hier uitziet? Zo veel mensen waren nu aan het plunderen. Mensen duwden elkaar, vertrapten elkaar. Ik zag een zwangere vrouw die viel. Mensen liepen gewoon over haar heen.''



Volgens Elduné leek het wel afgesproken werk. Mensen gebruikten professionele zagen, noodaggregaten voor stroom, breekijzers en ander zwaar gereedschap om de gebouwen open te breken. Elduné is er eerlijk over: ook hij heeft die eerste avond spullen meegenomen. Uit een supermarkt die al opengebroken was, benadrukt hij. ,,Ik had geen spullen in huis, man. Ik heb wat water gepakt, groenten en kaarsen. Niemand heeft elektriciteit en je kunt nog steeds geen kaarsen krijgen. Ik deed het om te overleven.''

Machetes

Er zijn mensen aangehouden voor de plunderingen, weet hij. Maar het waren er slechts zeven. De politie was zo in de minderheid dat de agenten slechts konden toekijken hoe winkels werden leeggeplunderd. Er waren mensen met pistolen en machetes.



Om de rust te bewaren, hebben de autoriteiten een avondklok ingesteld. Tien mensen kregen een werkstraf voor het negeren van die avondklok. Sommigen hadden wapens bij zich. Het is nog niet duidelijk wanneer de zeven plunderaars worden berecht.

Quote Als een supermarkt niet meer opengaat voor ons, zitten we pas echt in de problemen Miguel Elduné

Lijden

Elduné heeft wel een idee waarom de plunderaars zelfs luxe winkels leegroofden. ,,Wij lijden al jaren op dit eiland'', zegt hij. ,,En het gaat maar door. We krijgen niet meer dan het minimumloon, 8 dollar per uur. Mensen werken het hele jaar keihard, maar kunnen zich geen flatscreen veroorloven. Of meubels voor hun appartement.''

Maar er speelt nog iets. ,,We werken bij bedrijven die je zonder noemenswaardige reden ontslaan. Alleen omdat bijvoorbeeld een nicht of neef van de baas een baantje nodig heeft. Dat is een grote frustratie. Nu zien veel mensen kans die bedrijven terug te pakken.''

Elduné juicht toe dat het Openbaar Ministerie in Nederland helpt bij het opsporen van plunderaars. ,,Als een autodealer nu niet meer opengaat voor ons, en een supermarkt ook niet, dan zitten we echt in de problemen. Dan heeft Sint-Maarten niets meer."

Immigranten

Elduné ziet om zich heen dat veel immigranten het niets kan schelen. ,,Ik ben hier zelf ook pas op mijn zesde gekomen. Maar ik hoor die mensen nu zeggen: 'Er is hier niets meer voor ons. Het is tijd om te gaan.' Dat is zo slecht. Ze wonen hier hun hele leven, maar omdat ze niet meer in deze ellende willen zitten, gaan ze weg. Belachelijk."

Elduné wil dolgraag helpen met de opbouw. Daarom staat hij in alle vroegte bij een aannemersbedrijf om te vragen of ze werk hebben. ,,Ik hoorde op de radio dat ze mensen nodig hebben. Ik ben zelf altijd vloerenlegger geweest, maar het bedrijf waar ik werkte ligt in puin. Ik wil weer wat doen.''