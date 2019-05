Parijs breidt rookverbod uit naar meer dan vijftig parken

Wanhopige Britse huizenzoe­kers kamperen al negen dagen in auto voor nieuwbouw­wo­ning

18:46 In het Verenigd Koninkrijk is er een run op betaalbare koopwoningen. In het Engelse Rochdale, vlakbij Manchester, bivakkeren mensen al dagenlang in auto's op de stoep voor een makelaarskantoor. Het systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ zorgt ervoor dat sommigen al bijna anderhalve week voor de deur ‘kamperen’, in de hoop een nieuw te bouwen woning te mogen kopen.