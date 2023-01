Parijs, een bloemenzee: ‘Mensen worden blij van bloemen’

Update Brandon (26) ontfutsel­de wapen van schutter VS: ‘Was het gevecht van mijn leven’

De 72-jarige Huu Can Tran richtte afgelopen weekend een bloedbad aan in een nachtclub nabij Los Angeles. Tien mensen schoot de Aziatische man dood, tien anderen raakten gewond. Toen de man twintig minuten later met zijn wapen een andere dancing binnenliep, werd hij ontwapend voordat hij opnieuw slachtoffers kon maken. De 26-jarige Brandon Tsay wist Huu Can Tran zijn wapen te ontfutselen. ‘Ik zag zijn wapen en mijn hart stopte met kloppen.’

23 januari