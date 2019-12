Parijs vreest Stille Kerst door stakingen

De omzet van winkels is vorige week maar liefst 30 tot 50 procent gedaald, zegt de Kamer van Koophandel. Er staan dezer dagen geen dikke rijen voor de beroemde verlichte kerstetalages van warenhuizen. In hotels worden 20 tot 25 procent minder kamers geboekt, meldt brancheorganisatie UMIH. Het enige voordeel: de wachtrijen bij het Louvre zijn een stuk korter.



En dat omzetverlies is nog maar van het begin van de staking. De komende dagen gaan de meeste mensen pas écht Kerstinkopen doen. ,,Komende week wordt erop of eronder voor ons’’, aldus de Franse branchevereniging van supermarkten, FCD.



Treinen en metro’s staken vandaag al voor de 12e dag tegen de pensioenhervormingen van president Macron. ,,En we gaan door, ook met Kerst, tot de regering haar plannen intrekt’’, liet één van de grootste spoorvakbonden weten.