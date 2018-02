Parijs wil illegale vluchtelingen vastzetten

Het voorstel voorziet ook in tal van andere maatregelen. Zo moeten minderjarigen straks sneller in aanmerking komen voor asiel. Ook moeten asielaanvragen sneller worden afgehandeld. Minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, sprak over een 'evenwichtige' wet. Het parlement moet zich er nog over buigen.

Het aantal asielaanvragen blijft in Frankrijk, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, alsmaar stijgen. In 2017 vroegen meer dan 100.000 mensen asiel aan in Frankrijk, een stijging van 17 procent ten opzichte van 2016. Meer dan een derde van de aanvragers is als vluchteling erkend.