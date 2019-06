Partij cocaïne onderschept op marinebasis Curaçao

Update/Video Kapitein Sea-Watch opgepakt in haven van Lampedusa

11:03 Het omstreden reddingsschip Sea-Watch 3 met 42 migranten aan boord is aangemeerd in de haven van Lampedusa. De Duitse kapitein Carola Rackete is direct daarop gearresteerd door de politie, meldt een woordvoerder van Sea-Watch. Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart, lag al een tijd uit de kust van het Italiaanse eiland, maar mocht van de autoriteiten niet in Italiaanse wateren komen.