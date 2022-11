Partij schorst Britse oud-minister ‘dirty Matt’ Hancock voor deelname aan realityshow

Tot verbijstering van zijn fractie maakt Matt Hancock zijn agenda leeg om mee te doen aan het televisieprogramma I’m a celebrity... get me out of here. De woede over het besluit van de voormalige minister van Volksgezondheid is zo groot, dat hij tot nader order wordt geschorst als parlementslid. Zijn goedbetaalde klus in de Australische jungle brengt de regering van premier Rishi Sunak in verlegenheid.

Graaien in bakken met spinnen

,,Ik kijk ernaar uit om Matt Hancock de penis van een kangoeroe te zien eten”, sneerde Andy Drummond, vicevoorzitter van de Conservatieve Partij in West Suffolk, het kiesdistrict van Hancock. Daarmee refereerde hij aan de weinig frisse opdrachten waaraan de deelnemers zich moeten onderwerpen. Voor het oog van de natie gaat Hancock graaien in bakken met spinnen en insecten.

Een woordvoerder van Sunak gaf aan dat volksvertegenwoordigers zich ‘beter met het wel en wee’ van hun kiezers kunnen bezighouden. Hancock verdedigde zich door te zeggen dat hij zijn landelijke podium gaat gebruiken om een campagne voor woordblindheid te promoten. Ook doneert hij een deel van zijn gage aan een hospice. ,,Een ongelooflijke eikel”, foeterde collega Tim Loughton.

Vreemdgegaan in coronatijd

Hancock kreeg internationale faam door zich te laten betrappen op het zoenen van een vrouw met wie hij achter de rug van zijn echtgenote een affaire had tijdens de lockdowns. Een verborgen camera legde vast hoe ‘dirty Matt’ keek op de gang of de kust veilig was. Na het sluiten van de deur van het kantoor kuste hij de dame hartstochtelijk. Het vergrijp, een overtreding van de coronaregels, kostte hem zijn baan en zijn huwelijk.

Als minister van Volksgezondheid stond hij te boek als incapabel. Onder zijn bewind stuurden ziekenhuizen patiënten naar verpleeghuizen om aan te sterken, zonder hen vooraf te testen op het virus. Als gevolg hiervan, zo stellen belangenorganisaties van nabestaanden, stierven ongeveer 50.000 ouderen in de tehuizen. Hancock heeft volgens hen bloed aan zijn handen.

Teleurgesteld

Het leven in de schaduw van de macht zonder uitzicht op een terugkeer als minister bevalt hem slecht. ,,Dit volgt op zijn grote teleurstelling geen baan in het nieuwe kabinet te hebben gekregen”, vertelde een anonieme medewerker aan The Telegraph. Een andere bondgenoot zei tegen de krant dat Hancock de show wil gebruiken om twaalf miljoen kijkers dagelijks de kans te bieden hem beter te leren kennen.

Zijn optreden in I’m a celebrity, uitgezonden op ITV, gaat vooraf aan de publicatie van zijn memoires over de coronacrisis. In de Pandemic diaries stelt hij nauwgezet zijn rol tijdens de pandemie te hebben gedocumenteerd. Hancock wil zijn beschadigde imago herstellen. In de publieke opinie geldt hij als een klungel, die op grove wijze de mist in ging en als vreemdganger de voorpagina’s van de boulevardkranten haalde.

Hancock deelt het scherm met bekendheden als zanger Boy George en Mike Tindall, een ex-rugbyer die is getrouwd met Zara Phillips, een kleindochter van de overleden koningin Elizabeth. Premier Sunak zit met meer probleemgevallen in zijn maag. Suella Braverman, de minister van Binnenlandse Zaken, verstuurde vertrouwelijke e-mails met een privéaccount en ligt onder vuur voor haar behandeling van immigranten.

