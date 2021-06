Partij van premier Wever-Croes wint parlementsverkiezingen op Aruba

De MEP behoudt negen zetels in het parlement, dat 21 zetels kent. De grote concurrent van de Electorale Volksbeweging MEP is de Arubaanse Volkspartij AVP van oud-premier Mike Eman. Die partij zat de afgelopen vier jaar in de oppositie en behaalt nu zeven zetels, daarmee verloor het er twee. Beide partijen hebben een samenwerking al uitgesloten voor de verkiezingen.



Opvallend is dat er daarnaast drie partijen in de parlement komen, RAIZ (twee zetels), MAS (twee zetels) en Accion 21 (één zetel), die nooit eerder in het parlement zijn gekozen. Alle drie de partijen willen ‘een einde maken aan de traditionele politiek’ en staan meer inspraak voor de burger voor. De leider van Accion 21 zei vrijdagavond dat de drie kleine partijen eerst samen gaan overleggen voordat ze een keuze voor één van de twee grote partijen maken om eventueel een regering te vormen.



De Arubaanse politiek wordt al decennia gedomineerd door de MEP en AVP , die vaak stuivertje hebben gewisseld als regeringspartij. Opvallend was dat beide partijen in aanloop van de verkiezingen lieten weten bijna op dezelfde lijn te zitten waar het de relatie met Nederland betreft. Aruba heeft nieuwe financiële hulp nodig, beide partijen zeggen zich daarbij constructief op te stellen.