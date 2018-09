'Partijgenoten overleggen over afzetten May'

Blok: Hulp aan 'terroristi­sche' groeperin­gen Syrië goed uitzoeken

11 september Het kabinet gaat direct uitzoeken hoe het zit met de steun aan de gematigde gewapende oppositie in Syrië. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemt de berichten dat het Openbaar Ministerie de groepering als terroristisch bestempelt ‘zorgelijk’. De Kamer wil spoedig een debat over de hulp aan de groepen, die tot staatsgeheim is verklaard.