Pasgeboren baby verhongerd: ouders in de cel

Een echtpaar uit de Amerikaanse staat Missouri is gearresteerd, omdat ze begin dit jaar hun pasgeboren baby lieten verhongeren. Zoontje Kanaan werd op kerstavond 2017 geboren, en woog ruim zes pond. Anderhalve maand later stierf hij, een pond lichter dan bij zijn geboorte.

Uit rechtbankstukken die in handen zijn van Amerikaanse media blijkt dat het stel - Phillip Compton (31) en Jessica Cook (33) - hun zoontje door een reeks misverstanden en verkeerde inzichten over de opvoeding al dan niet bewust hebben laten verhongeren.

De vader zegt onvoldoende op de baby te hebben gelet. ,,Ik heb een fulltime baan en dacht dat mijn vrouw op momenten dat ik niet thuis was goed voor onze Kanaan zou zorgen’’, aldus Compton. Hij stelde verder dat hij en zijn vrouw vanwege slecht weer niet naar artsen gingen. ,,Of we vergaten het gewoon.’’ De moeder vertelde na haar aanhouding dat ze haar zoontje - dat veel sliep - nooit wakker wilde maken om hem te voeden.

Uiteindelijk werd de kerngezond geboren baby ernstig ziek. Toen de ingeschakelde hulpdiensten bij het stel thuis arriveerden, bleek de toestand van kleine Kanaan zo dramatisch slecht dat het kindje met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Daar overleed het jongetje een uur later. De artsen sloegen gelijk alarm, omdat de baby broodmager was. De ouders stelden echter dat ze niks opvallends aan hun zoontje hadden opgemerkt. ,,Mijn vrouw en ik zijn erg dun, dus we dachten dat ons kind dezelfde genen zou hebben’’, aldus de vader in zijn verweer. ,,En ik dacht serieus dat mijn vrouw hem voedde.’’

Volgens de advocaat van de vader hebben Compton en Cook, die inmiddels uit elkaar zijn, nooit met opzet hun kindje de dood ingejaagd. ,,Ze hielden van hun zoontje en het zijn nette, gelovige mensen. Sinds de dood van het jongetje is hun leven op zijn kop gezet. Dit is niks anders dan een tragisch, zeer droevig ongeluk dat het leven van twee jonge ouders heeft verwoest.’’