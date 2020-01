Pasgeboren baby vermist in Florida na drievoudige moord

Moeder opgepakt voor familiedra­ma Dublin, vader in één klap al zijn kinderen kwijt

29 januari Een Ierse vrouw van in de veertig is gisteren gearresteerd voor betrokkenheid bij de tragische dood van drie jongeren kinderen in Newcastle, een dorpje ten zuiden van Dublin. De moeder van het gezin wordt verdacht van moord. De politie houdt er rekening mee dat haar kinderen als gevolg van een dodelijke overdosis of door verstikking om het leven zijn gekomen.