Pasgetrouwd stel al drie dagen vast op Schiphol na reis Zuid-Afrika: ‘Alsof we criminelen zijn’

Video Ziekenhuis­baas Ernst Kuipers: ‘Piek nog niet bereikt, we gaan richting 3000 bedden’

Maandag zijn er in de Nederlandse ziekenhuizen 130 bedden meer bezet met coronapatiënten, de grootste stijging in bijna een jaar. Volgens ziekenhuisbaas Ernst Kuipers ‘gaan we richting drieduizend bedden’.

18:08