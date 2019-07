Passagier verkleed als clown ontketent massale vechtpartij op cruise: ‘Er was overal bloed’

Richard Gaisford, de journalist die aan boord was, vernam dat de vechtpartij ontstaan was nadat een passagier zich had geërgerd aan een medepassagier die verkleed was als clown. De gemoederen zouden hoog zijn opgelopen omdat het een cruise was waar niemand zich mocht verkleden.

Rond twee uur 's nachts werd het veiligheidspersoneel naar het restaurant van de zestiende verdieping van de Britannia gestuurd. ,,Getuigen vertelden me dat ze zo bang waren dat ze zich moesten verstoppen”, aldus Gaisford nog. Volgens de aanwezige journalist werden in de voorafgaande uren grote hoeveelheden alcohol gedronken op het schip en was er na de vechtpartij overal bloed te zien in het restaurant. Het personeel vertelde hem dat ze ‘ nog nooit zoiets hadden meegemaakt’ en dat de vechtersbazen meteen werden opgesloten in een kajuit in afwachting van de aankomst van het cruiseschip in Southampton.