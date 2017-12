Passagiersvliegtuig Cathay Pacific zag testraket Noord-Korea

UPDATE Oud-president Saleh van Jemen gedood

17:01 De opstandige Houthi's hebben vandaag in het centrum van de Jemenitische hoofdstad Sanaa het huis van ex-president Saleh van Jemen opgeblazen. De Houthi-rebellen meldden kort daarna de dood van Saleh. Saleh's partij bevestigde later dat haar leider was omgekomen.