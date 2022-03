Passagiersvliegtuig met 132 inzittenden neergestort in China

videoEen Boeing 737 is maandag neergestort in het zuiden van China, melden staatsmedia. Er is geen informatie bekend over de toestand van de 132 inzittenden. Reddingswerkers zijn naar de rampplek gestuurd.

De autoriteiten bevestigen de crash van een vliegtuig met 123 passagiers en negen bemanningsleden. De website van de vliegmaatschappij is op zwart-wit gezet.

Bosrijk gebied

De binnenlandse vlucht van China Eastern Airlines was van Kunming onderweg naar Guangzhou. Het toestel stortte volgens staatstelevisie CCTV neer op het platteland bij de stad Wuzhou. Als gevolg daarvan zou in de bergen brand zijn ontstaan.

Rond 14.30 uur lokale tijd zou de politie de eerste telefoontjes hebben gekregen van dorpelingen dichtbij de rampplek. Dat is in een afgelegen gebied en daardoor moeilijk te bereiken door de hulpdiensten. Global Times meldt dat brandweerwagens er niet kunnen komen en brandweerlieden daarom te voet verdergaan.

Boeing

Het neergestorte vliegtuig van Boeing was sinds juni 2015 van de maatschappij. De Boeing 737 is een de best verkochte passagiersvliegtuigen. Onbekend is om welke variant van de 737 het in dit geval gaat.

Volledig scherm Door de crash zou een grote brand zijn ontstaan in bosrijk gebied. © AD Boeing, een van ‘s werelds grootste vliegtuigbouwers, is de afgelopen jaren vaker in het nieuws geweest vanwege technische mankementen aan zijn vliegtuigen. Veiligheidsproblemen met 737 MAX-straalvliegtuigen, die betrokken waren bij twee dodelijke ongevallen, hebben het bedrijf meer dan 17 miljard euro (20 miljard dollar) gekost en hebben de reputatie van de vliegtuigbouwer aangetast.

737 MAX

De 737 MAX stond sinds voorjaar 2019 wereldwijd aan de grond na twee fatale ongelukken binnen enkele maanden. Een veiligheidssysteem duwde de neus van het toestel naar beneden, ook als dat niet nodig was. De crashes in Indonesië en Ethiopië eisten honderden levens.

In Europa kreeg de 737 MAX in januari 2021 weer toestemming om te vliegen. China was een van de laatste landen die de MAX weer liet vliegen. China Eastern vliegt zowel met de 737-800 als de 737 MAX.

De laatste keer dat een passagiersvlucht in China crashte was in 2010.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deze beelden van een brand in de bossen zouden bij de rampplek zijn gefilmd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Volledig scherm Ter illustratie: een vliegtuig van China Eastern Airlines. © REUTERS