Passagiersvliegtuig met 28 inzittenden neergestort in Oost-Rusland

Hoe piloot Gordon zijn leven offerde bij crash van een bommenwer­per: ‘Hij besefte dat het hopeloos was’

4 mei De crash van een bommenwerper van de RAF in juni 1940 nabij Culemborg had veel erger af kunnen lopen, zegt vrachtpiloot Christiaan van Heijst, die er een boek over schreef. ,,Het vliegtuig zat vol brandstof en bommen, en de stad was nabij.’’