Passagiersvliegtuig neergestort in Mexico, 85 gewonden

aanslag op fietsers 'Fake news van regering Tadzjikis­tan om tegenstan­ders mond te snoeren'

31 juli IS claimt de aanslag op de groep buitenlandse fietsers in Tadzjikistan. Ondertussen beschuldigt de Tadzjiekse regering een verboden islamitische oppositiepartij. Maar in de voormalige Sovjetrepubliek is wel vaker iets niet wat het lijkt.