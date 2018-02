Patiënt achtergelaten in Belgische ambulance

De chauffeur van een commercieel bedrijf voor ziekenvervoer had vrijdag een jonge vrouw opgehaald in het ziekenhuis van Leuven. Hij raakte bij vertrek de slagboom en beschadigde daarbij de voorkant van zijn ambulance. De man zou vervolgens in paniek zijn geraakt en stopte uiteindelijk zijn voertuig. Hij nam de benen en liet de patiënt achter.

Alarm

De ouders van het meisje sloegen alarm toen hun dochter niet thuiskwam. ,,Via ons track and trace-systeem zagen we dat onze ziekenwagen stilstond in Latem'', zei de bedrijfsleider van Ambulance Luc tegen VTM. Hij schakelde de politie in, die de bestuurder opspoorde. Hij bevond zich nog in de buurt van de ambulance.