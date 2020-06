Patiënten gijzelen medewerkers psychiatrisch centrum Antwerpen

UPDATE Opnieuw nacht vol branden en vernielin­gen op Curaçao

7:54 Op Curaçao was het ook donderdagavond weer erg onrustig met verschillende brandstichtingen, vernielingen en verkeersopstoppingen. De politie had om 22.00 uur (lokale tijd) al meerdere arrestaties verricht. Voor de tweede achtereenvolgende nacht is er een avondklok ingesteld, maar die wordt door veel mensen geschonden.