Patstelling in overleg om topjobs EU

Het ene na het andere hittere­cord sneuvelt in heet Europa

21:22 In Duitsland is vandaag op de valreep het hitterecord voor de maand juni opnieuw gesneuveld. Aan het eind van de middag werd in Bernburg/Saale in de deelstaat Saksen-Anhalt een temperatuur gemeten van 39,6 graden. Het is het slotstuk van een hete junimaand waarin in Europa het ene na het andere hitterecord sneuvelde.