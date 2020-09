Paul uit 'Hotel Rwanda' redde 1268 levens maar wordt vervolgd voor terrorisme

podcast Blij worden van je werk, hoe belangrijk is dat nou echt?

21 september Het is de Week van het Werkgeluk, hét moment in het jaar om eens stil te staan bij hoe gelukkig je wordt van jouw werk. Maar wat bepaalt eigenlijk hoe blij we worden van onze baan? En hoe belangrijk is dat überhaupt, als je toch alleen werkt om de centen? In de Werkgeluk-podcast geven de experts daar antwoord op. Vandaag aflevering 1: Maartje Wolff, mede-oprichter van de Week van het Werkgeluk.