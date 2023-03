Paus Franciscus (86) in ziekenhuis met luchtweginfectie, geen corona

Paus Franciscus (86), die toch al kwakkelt met zijn gezondheid, ligt in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Het hoofd van de katholieke kerk moet er een paar dagen blijven, aldus het Vaticaan. Hij heeft geen corona. Franciscus klaagde de afgelopen dagen over problemen bij het ademen.

Eerder had een woordvoerder nog gemeld dat de paus voor enkele geplande onderzoeken in de Gemelli-universiteitskliniek was. Italiaanse media daarentegen zeiden dat de paus met hartproblemen en ademhalingsmoeilijkheden per ambulance was afgevoerd. Het Vaticaan was al begonnen afspraken af te zeggen.

Waarnemers in Rome zeiden al het hoogst ongebruikelijk te vinden dat kort voor de paasdagen uitgebreide onderzoeken waren gepland. Het is nog niet duidelijk of de paus de mis komende Palmzondag kan leiden en de vieringen in de Goede Week en Pasen.

Slechte darmen

De paus heeft een aandoening waardoor de dikke darm kan ontsteken. In juli 2021 onderging hij een operatie in het Gemelli-ziekenhuis waarbij een deel van de dikke darm is verwijderd. In een recent interview gaf hij aan weer last te hebben van zijn darmen.

Daarnaast kampt hij met een ernstig knieprobleem, waardoor hij inmiddels meestal in een rolstoel zit of met een stok loopt. In een interview met persbureau Reuters zei hij vorig jaar dat hij liever niet aan zijn knie geopereerd wil worden, omdat hij na de operatie in 2021 vervelende bijwerkingen had van de narcose.

Afgelopen juli zei paus Franciscus na een reis naar Canada dat zijn leeftijd en broze gezondheid hem parten beginnen te spelen. Niettemin bezocht hij daarna nog Kazachstan en Bahrein, en vorige maand reisde hij zelfs naar de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan.

Franciscus heeft al aangekondigd terug te treden als paus, mocht het niet meer gaan. Hij zou dan hetzelfde doen als zijn voorganger Benedictus XVI, die met die stap begin 2013 de wereld verraste.

Volledig scherm De paus ligt in de Gemelli-kliniek. © AP

