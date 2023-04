Paus Franciscus mag zaterdag ziekenhuis verlaten, doopt er op de valreep nog een baby

Engeland treurt na plotse dood presenta­tor Paul O’Grady (67), die met één zin geschiede­nis schreef

Engeland is in rouw na de plotselinge dood van presentator en comedian Paul O’Grady (67) deze week. Het nieuws zorgde voor een stroom aan berichten op sociale media, zelfs van koningin-gemalin Camilla. O’Grady gaat vooral de geschiedenisboeken in met één uitspraak.