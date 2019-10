Paus maant conservatieven tot verandering

Hij zei dat bij de opening van een bisschoppenconferentie over de toekomst van de rooms-katholieke kerk in het Amazonegebied. Franciscus veroordeelde vroegere en hedendaagse vormen van kolonialisme en zei dat een aantal van de recente, verwoestende branden in het Braziliaans regenwoud is aangestoken door speciale belangengroeperingen.

In zijn preek stelde de paus dat sommige kerkleiders ‘bureaucraten’ dreigen te worden in plaats van ‘herders’. Hij maande hen moed te tonen en hun innerlijk vuur tot vernieuwing, een goddelijke gave, aan te wakkeren. ,,Als alles blijft zoals het was, als we ons dag in dag uit tevreden stellen met ‘dit is de wijze waarop het altijd ging', dan verdwijnt die gave, verstikt door de asresten van angstgevoelens en zorg om de status quo te verdedigen", aldus Franciscus.