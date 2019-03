Paus reageert op handkusmysterie: ‘kwestie van hygiëne’

In filmpjes van het voorval, die online massaal zijn gedeeld, is te zien hoe mensen in het Italiaanse Loreto om beurten voor paus Franciscus knielen en proberen zijn ring te kussen. De 82-jarige kerkvorst is daar duidelijk niet van gediend en trekt herhaaldelijk zijn hand weg. Dat leidde tot hilariteit, maar ook tot kritiek. Critici verweten de paus het niet zo nauw te nemen met een kerkelijke traditie.