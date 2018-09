Paus roept maffiosi Sicilië op tot liefde

De kerkvorst zei dat leden van de georganiseerde misdaad, die daar veelal praktiserend katholiek zijn, 'niet in God kunnen geloven en tegelijk maffiosi kunnen zijn'.

Franciscus herdacht op Sicilië priester Pino Puglisi die in 1993, vandaag 25 jaar geleden, door de maffia werd gedood omdat hij de controle van de maffia over een van de ruigste wijken in Palermo bestreed. De paus leidde een mis voor 80.000 mensen in de havenstad.