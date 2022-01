Paus tijdens nieuwjaarsmis: ‘Wie een vrouw pijn doet, beledigt God’

Paus Franciscus heeft tijdens een mis in de Sint-Pieter in Vaticaanstad geweld tegen vrouwen een belediging van God genoemd. Op de eerste dag van het nieuwe jaar viert de rooms-katholieke kerk traditiegetrouw de Werelddag van de Vrede, maar 1 januari is ook gewijd aan ‘de Heilige Maria, Moeder Gods’.

Oudejaarsavond leek het er even op dat Franciscus ziek zou zijn, of last van zijn been had, gezien het feit dat de bejaarde kerkvader via een zij-ingang binnenkwam en de mis niet leidde, maar langs de zijlijn bleef. Vandaag liep hij struis via het middenpad van de Sint Pieter naar het altaar om zijn nieuwjaarsboodschap uit te spreken.



De paus zei dat moeders het leven schenken en dat vrouwen de wereld bij elkaar houden. ,,Laten we ons allemaal meer inspannen om moeders te steunen en vrouwen te beschermen”, sprak de 85-jarige Franciscus hoopvol uit. ,,Een vrouw pijn doen, is God beledigen’’, klonk het vermanend door de basiliek.

Volledig scherm God heeft zich het lot van de mens aangetrokken via een vrouw, Maria, en niet via een engel of direct, sprak Franciscus. © EPA

Genoeg!

In zijn nieuwjaarspreek stipte paus Franciscus aan dat God zich middels een vrouw het lot van de mensheid heeft aangetrokken. ,,Niet direct, niet via een engel, maar via een vrouw’’, zei hij wijzend op Christus’ moeder Maria. ,,Er is zoveel geweld gericht op vrouwen! Genoeg!’’



Het is niet de eerste keer dat Franciscus zich tijdens de coronapandemie uitspreekt over de toename van huiselijk geweld. Afgelopen maand zei de paus in een Italiaans televisieprogramma tegen een vrouw, die werd geslagen door haar ex-man, dat het ‘bijna satanisch’ is als mannen geweld gebruiken tegenover een vrouw.



Ook wat betreft het brengen van vrede legde de paus een link met vrouwen. ,,Moeders weten hoe ze obstakels en meningsverschillen moeten overwinnen en vrede kunnen brengen’’, sprak hij. ,,Zo veranderen ze problemen in kansen voor wedergeboorte en groei. Zij weten hoe ze de verschillende draden des levens bijeen moeten houden en tot gemeenschapsdraden kunnen weven, in plaats van het prikkeldraad van ruzie en verdeeldheid.’’

Volledig scherm Vandaag droeg de paus geen mondkapje tijdens de mis. © EPA Tekst gaat verder onder de foto...

Vredesboodschap

In het kader van de wereldvrede stuurde de paus eerder deze maand zijn jaarlijkse vredesboodschap al naar regeringsleiders en internationale instellingen. In het pauselijk schrijven veroordeelt Franciscus het feit dat de groei van militaire uitgaven ten koste gaat van sociale dienstverlening. Liever ziet hij dat het geld voor bewapening wordt besteed aan investeringen in het onderwijs.



Heel druk was het ondanks de vreedzame en vrouwvriendelijke boodschap niet tijdens de mis, vermoedelijk vanwege de coronamaatregelen. Italië stelde op oudejaarsdag 144.243 nieuwe coronabesmettingen vast. Hoewel de paus is ingeënt tegen het coronavirus droeg de kerkvorst vrijdag een mondkapje. Iets dat hij tot gisteren altijd heeft geweigerd tijdens publieke ceremonies. Vandaag had hij er geen op.

Volledig scherm De paus kust de Heilige Schrift bij aanvang van de nieuwjaarsmis. © AP

