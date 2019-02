Paus uitgedaagd: vegan challenge voor één miljoen dollar

Woonflat Istanboel ingestort, hulpverle­ners zoeken naar slachtof­fers

16:18 In een voorstad van Istanboel is vanmiddag een gebouw van zeven verdiepingen ingestort. In het pand waren veertien appartementen, waarin naar verluidt meer dan veertig mensen woonden. Politie, brandweer en andere reddingswerkers zoeken in de puinhopen naar slachtoffers.