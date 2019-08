Pedo-chirurg zorgt voor ophef in Frankrijk

In Frankrijk is de politie een landelijke zoektocht begonnen naar meer dan 200 potentiële slachtoffers van een pedofiele chirurg. De 68-jarige man zit sinds 2017 in de cel. Hij wordt officieel verdacht van vier gevallen van seksueel geweld tegen minderjarigen.

Tijdens het onderzoek vonden agenten een soort dagboek bij hem thuis. Daarin staan 200 namen van kinderen en beschrijft de chirurg uitgebreid en gedetailleerd seksuele handelingen met hen. Het zou gaan om meisjes én jongens. De man zou kinderen hebben misbruikt sinds 1989.



,,Er zijn honderden, duizenden pagina’s gevonden’’, bevestigt de advocaat van de verdachte. ,,Mijn cliënt bestrijdt niet dat hij die heeft volgeschreven, maar hij zegt dat hij zijn fantasieën beschrijft.’’



De Franse justitie laat weten potentiële slachtoffers uit dat dagboek ‘te zoeken en te verhoren’. Dat is een immens werk, omdat de beschrijvingen in het dagboek een periode van 30 jaar beslaan en omdat de omvang van de groep vrouwen ongekend groot is.

Databanken

Hun namen worden nu vergeleken met namen in databanken van ziekenhuizen waar de chirurg werkte. In het dagboek schrijft de man dat het seksueel geweld zich afspeelde op zijn werk. Dat was in ziekenhuizen in oost en midden-Frankrijk, waaronder 18 jaar op verscheidene locaties in Bretagne. ,,Hij zou daar minderjarigen hebben misbruikt die bijvoorbeeld bijkwamen uit een verdoving na een operatie’’, meldt de regionale krant La Charente Libre die de zaak onthulde.

Quote Sommigen weten nog precies wat er is gebeurd. Ze hebben er uit angst nooit over durven praten Francesca Satta, Advocaat Sinds de zaak naar buiten kwam hebben zich al verscheidene vrouwen gemeld bij de politie, bij advocaten en bij Franse media. Enkelen hebben recent ook aangifte gedaan. ,,Sommigen weten nog precies wat er is gebeurd. Ze hebben er uit angst nooit over durven praten. Maar wat ze beschrijven staat ook in het dagboek’’, aldus advocaat Francesca Satta.

Dagboek

De zaak kwam aan het rollen toen een 6-jarig meisje in 2017 aan haar ouders vertelde dat de buurman zijn geslachtsdeel aan haar had laten zien. Die buurman was de chirurg. Hij werd aangehouden en daarna bleek dat het meisje ook seksueel was misbruikt. Dat zou zijn gebeurd in aanwezigheid van haar 2-jarige broertje. Drie andere kinderen zouden eveneens door hem zijn misbruikt. Die gevallen zijn door de verdachte in het dagboek beschreven, meldt de advocaat van de families.

Bij de arts thuis werden poppen, pruiken, sextoys, pedofiele afbeeldingen en naaktfoto’s van de man zelf gevonden. Hij bleek in 2005 al eens te zijn veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijk wegens het in bezit hebben van pedofiele afbeeldingen.