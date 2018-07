Pedro (8) kan voetbalplaatjes niet betalen, dus tekent hij ze na

Video Thaise voetballer­tjes kunnen binnenkort bellen met ouders

10:54 De voetballertjes die vastzitten in een ondergelopen grottenstelsel in Thailand kunnen vandaag wellicht al spreken met hun ouders. De autoriteiten leggen een telefoonverbinding aan zodat rechtstreeks contact mogelijk is, zegt gouverneur Narongsak Osotthanakorn van de provincie Chiang Rai. De redding van de spelers en hun coach kan nog even op zich laten wachten.